Специалисты НИКИ детства осмотрели свыше 6,5 тысячи юных спортсменов с января

В Подмосковье продолжает успешно работать сеть центров спортивной медицины, созданных на базе Научно-исследовательского клинического института детства. Два учреждения, расположенные в Мытищах и в Ленинском округе, обеспечивают комплексное медицинское сопровождение юных талантов.

С начала года специалисты этих центров провели обследование более 6,5 тысячи молодых спортсменов, что подчеркивает масштаб работы.

«Важно сохранять ответственный подход к детскому здоровью, особенно если речь идет про большие физические нагрузки. В наших центрах спортивной медицины всего за три часа юный спортсмен может пройти полное медицинское обследование», — пояснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Диагностический процесс включает осмотр командой специалистов: врача спортивной медицины, педиатра, кардиолога, травматолога-ортопеда, дерматовенеролога, психолога, невролога, хирурга, гинеколога, уролога-андролога, отоларинголога и офтальмолога.

При необходимости они назначают дополнительные консультации узкопрофильных врачей. По итогам обследования оформляют официальное заключение, подтверждающее допуск ребенка к тренировкам и соревнованиям.

Услугами центра спортивной медицины НИКИ детства пользуются представители сборных команд по 160 видам спорта.