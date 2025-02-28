Специалисты НИКИ детства осмотрели свыше 1,5 тысячи юных спортсменов с января

Специалисты НИКИ детства осмотрели свыше 1,5 тысячи юных спортсменов с начала года. Это представители сборных команд региона, в том числе паралимпийцы.

Юных спортсменов осматривают в специализированном центре НИКИ детства. Врачи проверяют здоровье ребенка и выясняют, может ли он вынести нагрузки на тренировках и соревнованиях.

«С помощью диагностики врач может понять подходят ли ребенку тренировки. Если специалист замечает признаки, переутомления или развитие патологических состояний, то спортсмену временно запрещают участвовать в соревнованиях и рекомендуют сделать паузу в тренировочном процессе. Это позволяет сохранить здоровье ребёнка», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Дети получают консультации 12 специалистов. Это педиатр, кардиолог, травматолог, невролог, хирург и другие. При наличии показаний им проводят дополнительныне обследования.

Профосмотр занимает не более трех часов.

«В Центре спортивной медицины НИКИ детства спортсмены проходят комплексное обследование. Оно включает в себя лабораторное и инструментальное обследование: ЭКГ, ЭхоКГ, рентген, УЗИ, холтеровское мониторирование, а также оценку физической работоспособности с помощью велоэргометрии», — сказала руководитель Центра Дарья Коледова.

В учреждении обследуют участников сборных Подмосковья по плаванию, хоккею, футболу и других видов спорта.