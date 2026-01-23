Специалисты НИКИ детства осмотрели свыше 10 тысяч юных спортсменов в 2025 году

В Подмосковье у юных спортсменов есть возможность быстро и качественно проверить здоровье перед тренировками и соревнованиями. Такой медосмотр проводят в Центре спортивной медицины Научно-исследовательского клинического института детства.

Только в прошлом году обследования прошли 10 тысяч школьников.

«В нашем центре спортивной медицины дети проходит полное медицинское обследование, которое проводится мультидисциплинарной бригадой специалистов. Важно, что проверить здоровье можно в максимально короткие сроки, так как такой осмотр не занимает более трех часов», — пояснила главный педиатр Подмосковья, директор института Нисо Одинаева.

С каждым ребенком работает целая команда врачей: спортивный медик, педиатр, кардиолог, травматолог-ортопед, дерматолог, хирург, невролог, офтальмолог и другие специалисты.

С юными спортсменом также беседует спортивный психолог. После всех обследований медики выдают официальное заключение, разрешающее ребенку тренировки и участие в соревнованиях.

Центр работает со сборными командами Московской области по 160 видам спорта.