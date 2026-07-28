Специалисты НИКИ детства назвали гигиену главным фактором профилактики гепатита

С 27 июля по 2 августа в России проходит Неделя профилактики заболеваний печени. Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства обращают внимание на то, что вирусные гепатиты представляют собой инфекции, поражающие клетки и вызывающих их воспаление и гибель.

В детстве вирусы часто протекают бессимптомно, но способны годами разрушать орган, переходя в хроническую форму. Наибольшую опасность представляют типы гепатитов А, В и С — каждый со своими путями передачи и особенностями

Гепатит А, известный как «болезнь грязных рук», передается через зараженную воду, продукты питания и при несоблюдении гигиены. Дети часто заражаются им в коллективах — садах, школах, а также на летнем отдыхе. Этот тип не переходит в хроническую форму, не вызывает длительного повреждения печени и оставляет пожизненный иммунитет.

Гепатиты В и С передаются через кровь и другие биологические жидкости: от инфицированной матери во время родов, при медицинских манипуляциях нестерильными инструментами, а также через татуировки или пирсинг в сомнительных салонах. Эти формы склонны к хронизации и в будущем грозят циррозом и раком печени.

Заведующий кафедрой детских инфекционных заболеваний НИКИ детства Сергей Горбунов подчеркивает: прививка от гепатита В входит в Национальный календарь и делается ребенку в первые сутки жизни — это безопасная и жизненно необходимая мера. Против гепатита А также существует эффективная вакцина, которую рекомендуют ставить перед поступлением в детский сад или поездкой на юг.

«К сожалению, против гепатита С вакцины пока не существует, но здесь на первый план выходит гигиена и контроль. Научите детей никогда не пользоваться чужими зубными щетками, маникюрными ножницами, расческами, мочалками, всегда мыть руки перед едой и пить только очищенную воду», — отметил он.

На базе НИКИ детства работает референс-центр лечения детей с гепатитом С. Благодаря современным безинтерфероновым препаратам специалисты достигают 100-процентного излечения за 8–12 недель терапии.