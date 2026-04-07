Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля. В честь праздника специалисты НИКИ детства напомнили о важности спорта в жизни ребенка.

Занятия спорта в детском возрасте помогают ребенку расти крепким и выносливым. При этом важно гармоничное развитие всех мышечных групп, которое поможет правильно сформировать скелет.

Во время активного роста кости ребенка быстро удлиняются. Если мышцы не развиты равномерно, то могут возникнуть нарушения осанки, боль и сколиоз. Равномерная физическая нагрузка помогает сформировать надежный мышечный корсет, который удерживает позвоночник в правильном положении.

Особое внимание необходимо уделить интересу подростков к тренажерным залам. Иногда это приводит к преждевременному использованию тяжелых весов, а это опасно до завершения формирования зон роста костей. В этом возрасте лучше отдать предпочтение упражнениям с собственным весом, плаванию, танцам или общей физподготовке.

«Перед началом любых интенсивных нагрузок необходимо пройти базовое профилактическое обследование. Спорт должен приносить радость и планомерно укреплять организм, а системный подход к развитию всех групп мышц поможет подростку сформировать не только здоровое тело, но и дисциплинированный характер», — подчеркивает врач по спортивной медицине НИКИ детства Дарья Коледова.

В Подмосковье работают разные учреждения, предлагающие секции по разным направлениям. Найти подходящий кружок можно в шаговой доступности от дома или школы.