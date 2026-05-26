Специалисты не обнаружили опасных концентраций аммиака в Зарайске

В районе деревни Ратькино Зарайского округа проверили сообщения о запахе аммиака. Специалисты не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций в воздухе.

Обращения жителей поступили после появления резкого запаха вблизи деревни Ратькино. Люди связывали его с работами с цистерной аммиака на сельхозполях рядом с населенным пунктом. На место выехали специалисты, чтобы провести замеры состояния воздуха.

В администрации муниципального округа Зарайск пояснили, что в указанный период на полях действительно применяли безводный аммиак как азотное удобрение. Там уточнили, что такие работы проводят в рамках агротехнологий и с соблюдением установленных регламентов. Организация имела необходимые разрешения на выполнение работ.

В администрации подчеркнули, что технология внесения удобрений не несет угрозы для жителей при соблюдении норм. После завершения работ запах в районе исчез.

«Вся деятельность проводилась в соответствии с действующими требованиями. Превышений предельно допустимых концентраций аммиака в жилой зоне не выявлено. Приносим извинения за временные неудобства, связанные с запахом в период внесения удобрений», — сообщили в администрации муниципального округа.

По данным властей, на текущий момент работы на участке завершены, жалоб от жителей не поступает.