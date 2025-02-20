Специалисты налоговой службы провели встречу с предпринимателями в Химках

В городском округе Химки представители межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 13 встретились с местными предпринимателями. Основной темой обсуждения стала «Налоговая реформа и налоговое планирование в 2025 году».

Специалисты налоговой инспекции рассказали, какие изменения произошли в области применения упрощенной системы налогообложения, использования патентов и расчета налога на добавленную стоимость. Помимо этого, они ответили на вопросы участников встречи.

Руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Химках, Лобне и Долгопрудном Андрей Центеров рассказал присутствующим о мерах поддержки малого бизнеса в Подмосковье.

Помимо этого, сотрудники муниципального казенного учреждения «Малый бизнес Химки» напомнили местным предпринимателям о субсидиях и грантах, которые они могут получить.