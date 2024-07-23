Подмосковные врачи спасли 4-летнего ребенка после укуса гадюки

Врачи детского хирургического отделения Московского областного центра охраны материнства и детства спасли четырехлетнего ребенка после укуса гадюки. Мальчика доставили в больницу с сильным отеком.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, все произошло на даче. Родители заметил, что нога ребенка сильно опухла, а сам он сообщил, что поранился обо что-то острое.

По словам заведующего детским хирургическим отделением МОЦОМД Владимира Трунова, дети не всегда могут понять, что это не царапина, а укус змеи.

«В последствие, на конечности появляются характерные синие пятна и выраженный отек. При внимательном осмотре можно найти место укуса — две маленькие ранки от зубов змеи. Лечение включает в себя проведение специфической терапии — противозмеиная сыворотка, гормональная и антибактериальная терапия», — пояснил Трунов.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, его уже выписали на амбулаторное лечение.

«В случае укуса змеи необходимо обеспечить покой ребенка и срочно доставить его в больницу, где ему окажут квалифицированную медицинскую помощь», — заключил врач.

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