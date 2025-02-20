Специалисты МОЦОМД напомнили о преимуществах телемедицинских консультаций

В Московском областном центре охраны материнства и детства теперь можно получить консультацию педиатра онлайн. Это особенно удобно в сезон простуд и для семей, которые живут далеко от медицинских учреждений.

Телемедицина позволяет общаться с врачом дистанционно. Это может быть видеозвонок, аудиоконсультация или переписка. Также есть вариант отложенной консультации: врач изучит анализы и документы пациента, а затем отправит заключение без личного общения.

«Данная услуга позволяет снизить нагрузку на поликлиники, уменьшить риск заражения в местах скопления людей и сэкономить время родителей. Педиатры трех поликлиник нашего центра всегда подчеркивают, что телемедицинская консультация не заменяет очный прием, особенно при серьезных состояниях, требующих немедленного осмотра, тем не менее, преимущества удаленных консультаций становятся все более очевидными», — подчеркнула заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы МОЦОМД Татьяна Павлова.

Такие консультации доступны взрослым, детям и беременным женщинам, но только после очного визита к врачу. Записаться на онлайн-прием можно по телефону 122 или на портале «Здоровье».