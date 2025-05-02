Специалисты «Мострансавто» провели открытый урок в Дмитровском техникуме

Специалисты «Мострансавто» рассказали о техническом обслуживании и ремонте транспорта во время открытого урока. Мероприятие прошло в рамках профориентационной работы и направлено на подготовку квалифицированных кадров для транспортной отрасли Московской области.

Представители «Мострансавто» рассказали о производственной практике на предприятии и дальнейшем трудоустройстве. Они также высоко оценили материально-техническое оснащение техникума.

При поддержке Министерства образования Московской области в учреждение закупили учебное оборудование, станции компьютерной диагностики, сканеры и стетоскопы для проверки автомобилей. Также для студентов приобрели отечественные автомобили, на которых они отрабатывают навыки шиномонтажа, покраски, слесарных и сварочных работ.

«Ранее в программе „Час транспорта“ директор МАП № 9 „Мострансавто“ озвучил проблему нехватки водителей и слесарей-ремонтников. Хочу отметить, что в Дмитровском округе работают замечательные учебные учреждения, которые готовят квалифицированные кадры по этим специальностям. Администрация готова выступить связующим звеном между предприятием и образовательными организациями — мы открыты для диалога и окажем всестороннюю поддержку в решении кадрового вопроса», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Руководство техникума и МАП № 9 «Мострансавто» договорились о дальнейшем взаимодействии в вопросах практики и трудоустройства выпускников.