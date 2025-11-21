Специалисты Мособлводоканала заменили оборудование на скважине в ДНР

Специалисты Мособлводоканала ведут восстановление системы водоснабжения и водоотведения в Новоазовском округе ДНР. Накануне они заменили насос и электрокабель на скважине в селе Бердянское. Элементы выполняли ключевую роль в обеспечении подачи воды жителям

Всего бригады устранили 29 нарушений за неделю.

Они провели ремонт самотечных коллекторов в Новоазовске, магистрального водовода в поселке городского типа Седово, промывку гидростатов на КНС № 1, 2 и ревизию пожарных гидрантов и запорной арматуры.

Сейчас продолжаются работы на напорном канализационном коллекторе в Седове.