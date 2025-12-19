Специалисты Мособлводоканала провели 28 ремонтных работ в ДНР за неделю

Мособлводоканал Подмосковья оказывает поддержку Новоазовскому округу ДНР и проводит профилактические и ремонтные работы на водопроводных сетях. За прошедшую неделю бригады провели 28 таких мероприятий.

За это время рабочие успели установить новый насосный агрегат на механическом колодце в селе Роза Люксембург. Его система обеспечивает подачу ресурса из земли в дома жителей деревни. Современное оборудование сможет стабилизировать давление воды даже в часы больших нагрузок.

Помимо того, специалисты подмосковного предприятия заменили участок трубы длинной 400 метров в селе Сопино и установили на ней две соединительные муфты ДРК.

В текущий момент идет подготовка к замере водопровода в селе Безыменное, а также плановые работы по устранению утечек и технологических нарушений во всем округе.