Специалисты Мособлводоканала провели 18 ремонтных работ в ДНР за неделю

Специалисты Мособлводоканалапродолжают восстановительные работы на территории подшефного Новоазовского муниципального округа в Донбассе. За последнюю неделю аварийные бригады выполнили 18 мероприятий, направленных на поддержание стабильной работы систем водоснабжения и водоотведения.

Сотрудники коммунальных служб провели восстановление водопроводных колодцев, проверили состояние запорной арматуры и пожарных гидрантов, а также выполнили ряд технических мероприятий для повышения надежности инфраструктуры.

Одним из ключевых объектов стала скважина в селе Красноармейское, где специалисты изготовили специальную штангу для увеличения водоподъемной колонны. Ожидается, что это позволит улучшить объем подачи воды и повысить качество водоснабжения для местных жителей.

Кроме того, коммунальные службы провели промывку участка системы водоотведения протяженностью 340 метров с применением специализированной каналопромывочной техники. Такие работы необходимы для предотвращения засоров и обеспечения бесперебойной работы канализационной сети.

Также специалисты выполнили очистку канализационных колодцев, что помогает поддерживать санитарное состояние объектов и снижать риск возникновения аварийных ситуаций.

Помощь подмосковных специалистов остается особенно востребованной в условиях восстановления коммунальной инфраструктуры Донецкой Народной Республики. Реализация подобных работ позволяет постепенно улучшать качество жизни населения и поддерживать стабильную работу жизненно важных систем.