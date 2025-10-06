Специалисты Мособлводоканала отремонтировали 26 колодцев за неделю

За прошедшую неделю специалисты Мособлводоканала провели плановый ремонт 26 колодцев по обращениям граждан. Об этом сообщил подмосковный МинЖКХ.

Восстановительные работы подразумевают герметизацию и восстановление стен колодцев, замену люков и поврежденных крышек, ремонт и проверку запорной арматуры, а также очистку от посторонних предметов и ремонт врезок.

В ведомстве отмечают, чтобы выполнить ремонт бережно и сохранить элементы целыми, часть работ проводится вручную. Если требуется сила, то рабочие используют спецтехнику: экскаваторы, самосвалы и краны-манипуляторы.