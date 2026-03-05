Специалисты Мособлводоканала отработали более 2,5 тысячи обращений в феврале

В феврале жители Подмосковья направили в Мособлводоканал 2 673 обращения. Больше половины из них — 1 394 заявки — поступили через единый контакт-центр.

Чаще всего речь шла о засорах в канализации, проблемах с водоснабжением, способах оплаты коммунальных услуг, подключении к сетям, а также поверке и ремонте счетчиков.

Каждую заявку специалисты держат на контроле, пока вопрос не решится полностью.

Диспетчерская служба работает круглосуточно. Операторы помогают разобраться в ситуации, а если требуется выезд на место, сразу передают заявку аварийной бригаде. Такая схема позволяет решать вопросы оперативно.

Звонок бесплатный по номеру 8(800)222-02-05.