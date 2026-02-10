Специалисты Мособлводоканала отработали более 2 тысяч обращений за месяц

За месяц специалисты Мособлводоканала обработали более двух тысяч обращений от жителей Подмосковья по вопросам водоснабжения и водоотведения. Каждый вопрос прошел полный рабочий цикл — от регистрации до финального решения.

Чаще всего жители обращались к специалистам с просьбой обеспечить постоянный и комфортный напор воды.

«На такие вызовы немедленно направляются технические бригады. Специалисты проверяют состояние сетей, диагностируют оборудование и проводят необходимые регулировки, чтобы вода в кранах была без перебоев», — отметили в региональном МинЖКХ.

В топ обращений также вошла тема канализационных сетей. Это заявки на прочистку, ревизию и ремонт. Для решения таких вопросов специалисты используют современную технику, в том числе гидродинамические машины высокой мощности.

Значительное количество людей также обращались за консультацией.

«Жителям важно понимать логику расчетов в платежных документах. Сотрудники контактного центра детально разъясняют применяемые тарифы, помогают расшифровать показания счетчиков и проверяют корректность начислений», — пояснили в министерстве.

Все обращения жителей сразу передают выездным бригадам. Мастера прибывают на место, оценивают ситуацию и начинают работы.