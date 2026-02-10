Специалисты «Мособлпожспаса» трижды пришли на помощь водителям в снегопад

Во вторник, 3 февраля, пожарно-спасательные подразделения ГКУ МО «Мособлпожспас» трижды выезжали на помощь водителям, чьи автомобили застряли в снегу. Проблемы возникли в городских округах Балашиха, Пушкинский и Электросталь из-за сложных погодных условий.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин рассказал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступали сообщения о заблокированных на дорогах автомобилях.

«Получив информацию, специалисты оперативно прибывали на места вызовов», — пояснил Вадим Беловошин.

В Электростали работники 256-й пожарно-спасательной части вытащили из сугроба автомобиль скорой помощи. В микрорайоне Клязьма города Пушкино специалисты ПСЧ-339 с помощью буксировочного троса и спецтехники освободили из снежного плена крупнотоннажный грузовик. На федеральной трассе М-7 «Волга» в округе Балашиха огнеборцы ПСЧ-201 расчистили колеса большегруза лопатами и, используя буксировочный трос, вытянули фуру с помощью автоцистерны.

Благодаря слаженным действиям во всех трех случаях удалось быстро освободить дорожное полотно и восстановить движение.