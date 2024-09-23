Специалисты «Мособлпожспаса» призвали водителей проявить внимательность в туман

Сентябрь подходит к концу, температура воздуха на улице постепенно понижается, а ночи становятся все длиннее. Это предвещает наступление осенних туманов в Подмосковье — явления, которое может представлять опасность как для водителей, так и для пешеходов.

В условиях туманной погоды видимость снижается, что значительно увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий. Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали жителей быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

Заместитель начальника учреждения Сергей Щетинин отметил, что в условиях плохой видимости водителям и пешеходам следует принять определенные меры предосторожности для предотвращения несчастных случаев.

По словам работников противопожарно-спасательной службы, гражданам рекомендуется переходить дорогу только по пешеходным переходам, убедившись, что водители их видят и пропускают. Специалисты также посоветовали носить яркие защитные жилеты и использовать светоотражающие элементы, такие как нашивки, брелки и браслеты, для лучшей заметности на дороге.

Работники учреждения рекомендовали автовладельцам при возможности переждать туман в безопасных местах, таких как парковка, кафе или заправка, соблюдать скоростной режим, особенно на поворотах и перекрестках. Резкие маневры, ускорение и торможение могут привести к потере контроля над автомобилем.

Кроме того, водители должны поддерживать безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, избегать выезда на встречную полосу и включать ближний свет фар, а при наличии противотуманных — использовать их вместе с ближними.

«Если же беды не удалось избежать и необходима помощь спасателей, гражданам следует позвонить по номеру 112 и сообщить о происшествии», — заключил Сергей Щетинин.

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