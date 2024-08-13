Специалисты «Мособлпожспаса» обеспечили работу санитарного вертолета

Начальник территориального управления Александр Квашнев рассказал, что пациента из больницы в Ногинске с диагнозом «черепно-мозговая травма» доставили на вертолетную площадку. Оттуда его вертолетом переправили в Институт имени Склифосовского.

Квашнев отметил, что площадка работает на протяжении девяти лет. Она регулярно используется санитарной авиацией Москвы и Подмосковья для транспортировки граждан, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.

При этом расположение площадки позволяет оперативно реагировать на экстренные случаи, связанные с обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан, проживающих на территории региона.

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