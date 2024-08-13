Специалисты «Мособлпожспаса» обеспечили работу санитарного вертолета

Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

Сотрудники 259-й пожарно-спасательной части территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили работу санитарного вертолета в минувший понедельник. Экстренная медпомощь потребовалась 69-летнему мужчине.

Начальник территориального управления Александр Квашнев рассказал, что пациента из больницы в Ногинске с диагнозом «черепно-мозговая травма» доставили на вертолетную площадку. Оттуда его вертолетом переправили в Институт имени Склифосовского.

Квашнев отметил, что площадка работает на протяжении девяти лет. Она регулярно используется санитарной авиацией Москвы и Подмосковья для транспортировки граждан, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.

При этом расположение площадки позволяет оперативно реагировать на экстренные случаи, связанные с обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан, проживающих на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мошенников накажут за дипфейки. Технологии стали опасны?

В ОК запустили новую систему приватности публикаций

Мем про альтушек. Кто они такие, что за субкультура и при чем тут «Госуслуги»?

Автомобильным аптечкам изменили состав. Что нужно знать водителям

«Человек без сердца и совести». Наследники футбольного тренера обратились к его вдове

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте