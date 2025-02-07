Специалисты «Мособлпожспаса» обеспечили работу санитарного вертолета в Ногинске

Сотрудники 259-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» в пятницу, 7 февраля, обеспечили работу санитарного вертолета в Ногинске Богородского городского округа. Срочная помощь потребовалась 49-летнему мужчине с сердечной недостаточностью.

Пациента в тяжелом состоянии привезли из Ногинской центральной районной больницы на вертолетную площадку. Спасатели и медики аккуратно перенесли его на носилках в воздушное судно.

«После чего вертолет успешно доставил пациента в Москву в Федеральный национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова», — уточнил начальник территориального управления № 6 «Мособлпожспаса» Александр Квашнев.

По его словам, площадка находится в черте города, что позволяет в случае критических ситуаций оперативно реагировать. Этим объектом регулярно пользуется санитарная авиация Москвы и Подмосковья.