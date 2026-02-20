Специалисты «Мособллеса» устранят последствия сильного снегопада в Подмосковье

Зима в музее-заповеднике «Усадьба Мураново» Пушкинского округа
Фото: Зима в музее-заповеднике «Усадьба Мураново» Пушкинского округа/Медиасток.рф

Работники филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада, который накрыл Московскую область. Из-за обильного снега и сильного ветра в лесах повалено множество деревьев. Сотрудники лесной охраны оперативно расчищают завалы, убирают стволы и ветки, чтобы обеспечить безопасный проезд по лесным дорогам и предотвратить возможные чрезвычайные ситуации.

Лесничие не только расчищают территории, но и помогают гражданам. Например, на территории Туровского участкового лесничества в районе деревни Малюшина дача городского округа Ступино специалисты взяли на буксир два автомобиля. Их водители переоценили проходимость своих транспортных средств и застряли в снегу.

В филиале подчеркивают, что необходимый инструмент и оборудование всегда готовы к использованию. В случае возникновения затруднений сотрудники лесной охраны оперативно устраняют препятствия и помогают автомобилистам.

Жителям региона напоминают о необходимости быть осторожными при передвижении по лесным дорогам в условиях неблагоприятной погоды.

