Специалисты Мособллеса провели слет школьных лесничеств

Специалисты Московского учебно-опытного филиала ГАУ МО «Мособллес» организовали муниципальный слет школьных лесничеств под названием «Лесная экспедиция». В рамках мероприятия участники продемонстрировали свои знания и умения в различных аспектах лесного дела.

Юные лесоводы решали практические задачи по таксации леса, определяли древесные породы, показывали знания в области орнитологии, защиты леса от вредителей и болезней, а также охраны лесных массивов от пожаров. Одним из испытаний стало ориентирование на местности с использованием карты, где участники применяли свои навыки навигации и работы с картографическими материалами.

По итогам слета победителем стала команда школьного лесничества «Лесные спасатели» Ашукинского общеобразовательного комплекса городского округа Пушкинский. Все команды продемонстрировали высокий уровень подготовки и заинтересованность в изучении лесного хозяйства.

Проведение подобных мероприятий способствует экологическому просвещению молодежи и формированию ответственного отношения к сохранению лесных ресурсов.