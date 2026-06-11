Специалисты Мособлкомлеса оценили работу филиалов в нескольких районах

Группа специалистов Мособлкомлеса во главе с председателем Комитета лесного хозяйства Московской области провела инспекцию филиалов ГАУ МО «Мособллес». Они посетили лесничества Шатурского, Егорьевского и Орехово-Зуевского районов, где ознакомились с современными методами охраны лесов.

Сначала специалисты изучили возможности быстровозводимой модульной конструкции на лесопожарной станции «Дмитровский Погост». Затем они переехали на станцию «Егорьевск», где ознакомились с работой дронопорта в рамках автоматизированного мониторинга лесного фонда.

В рамках поездки специалисты приняли участие в выездном совещании Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной Думы. Мероприятие прошло на площадке Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» при участии представителей ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ МО «Мособлпожспас», ГКУ МО «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» и ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России.

Участники совещания обсудили итоги пожароопасного сезона, вопросы обводнения торфяников и готовность сил и средств к тушению пожаров. Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин отметил, что за пожароопасными ситуациями в лесах региона следят 147 видеокамер, интегрированных в единую систему видеомониторинга, которая охватывает природные территории Подмосковья на 100%.

В 2026 году планируется запуск пилотного проекта по использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и дронопортов с радиусом полета до 50 км. Эти автоматизированные комплексы аэромониторинга лесных пожаров способны патрулировать лесные массивы в полностью автономном режиме.

Кроме того, усилена наземная группировка сил, костяк которой составили 1011 специалистов и 577 единиц техники ГАУ МО «Мособллес». Создан резерв противопожарного снаряжения, лесопожарной техники, горюче-смазочных материалов и инвентаря.

Важной составляющей подготовки к сезону остается профилактика. В 2026 году запланировано устройство почти 5,7 тыс. км минерализованных полос, а в рамках программы «Здоровый и чистый лес» объем санитарных рубок будет увеличен до 6,5 тыс. гектаров.