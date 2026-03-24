Более 1,4 тысячи сухостойных деревьев устранили в Подмосковье с начала года
Специалисты Мособлкомлеса активно работают над повышением безопасности на территории лесного фонда Московской области. С начала года было срублено 1 416 аварийных деревьев, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей, а также для сохранности имущества.
Наибольшее количество таких деревьев было убрано в следующих лесничествах:
- Истринском — 424 дерева;
- Волоколамском — 195 деревьев;
- Подольском — 134 дерева;
- Сергиево-Посадском — 116 деревьев;
- Бородинском — 82 дерева.
Все работы проводятся в рамках государственного задания и с учетом обращений граждан. Аварийными признаются деревья с опасным наклоном, гнилью или повреждениями корневой системы, способные упасть и причинить ущерб. Решение о вырубке принимается только после профессиональной оценки.