Более 1,4 тысячи сухостойных деревьев устранили в Подмосковье с начала года

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Специалисты Мособлкомлеса активно работают над повышением безопасности на территории лесного фонда Московской области. С начала года было срублено 1 416 аварийных деревьев, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей, а также для сохранности имущества.

Наибольшее количество таких деревьев было убрано в следующих лесничествах:

Все работы проводятся в рамках государственного задания и с учетом обращений граждан. Аварийными признаются деревья с опасным наклоном, гнилью или повреждениями корневой системы, способные упасть и причинить ущерб. Решение о вырубке принимается только после профессиональной оценки.

