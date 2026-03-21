Специалисты Мособлкомлеса изучили систему мониторинга лесных пожаров

Более семидесяти экспертов в области лесного хозяйства Московской области собрались в подмосковном Пушкино для участия в научно-практическом семинаре, организованном под руководством председателя Мособлкомлеса Алексея Ларькина. Мероприятие прошло 20 марта на базе федеральной Авиалесоохраны и Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства (ФБУ «ВНИИЛМ»).

Главной темой семинара стала многоуровневая система мониторинга лесных пожаров, включающая наземное, авиационное и космическое наблюдение. Эксперты ознакомились с возможностями информационной системы дистанционного мониторинга (ИДСМ-Рослесхоз), управляемой ФБУ «Авиалесоохрана». Эта система позволяет отслеживать возгорания в реальном времени, что критически важно для оперативного сбора данных и контроля ситуации.

В Авиационном учебном центре участники семинара увидели тренажер вертолета Ми-8 МТВ — уникальное оборудование для подготовки летчиков-наблюдателей и экипажей гражданской авиации.

Научные сотрудники ФБУ «ВНИИЛМ» провели для участников семинара серию занятий, посвященных действиям в условиях пожароопасного периода.