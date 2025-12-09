Специалисты Мособлгаза проверили работу 40 тысяч счетчиков в Подмосковье с января

Специалисты Мособлгаза проверили работу газовых счетчиков у 40 тысяч жителей Подмосковья с начала года. В компании напомнили, что при несвоевременном проведении процедуры плата за ресурс будет начисляться по нормативу.

Проверка газовых счетчиков обязательна для всех пользователей. В ходе процедуры специалисты сверяют работу оборудования с заявленными производителем характеристиками. Собственники квартир обязаны самостоятельно организовать проверку.

«Если проверка выявляет исправность прибора, владельцу выдается свидетельство о годности. Если устройство признано неисправным, оно подлежит замене, а потребитель получает уведомление о невозможности дальнейшей эксплуатации», — отметили в Мособлгазе.

Результаты проверок фиксируют во ФГИС «Аршин».

Жителям напомнили, что при не проведенной проверке плату начисляют по установленным нормативам. Она может превышать реальную величину потребления газа.

Для прохождения проверки необходимо узнать межповерочный интервал устройства через личный кабинет клиента или по единому номеру службы поддержки клиентов 8(495)122-40-04, а затем подать заявку через региональный портал.