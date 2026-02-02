Специалисты «Мособлгаза» провели встречу с жителями Воскресенска

Мероприятие состоялось 31 января в деревне Глиньково. На встречу пришли более 40 местных жителей.

Специалисты филиала «Мособлгаз Юго-Восток» обсудили с селянами нюансы подключения к газовым сетям по президентской программе. Жители, давно ожидавшие газификации, получили подробные ответы на все свои вопросы.

Их интересовал полный порядок действий: от списка документов для подачи заявки до пуска газа в дом, а также стоимость, условия оплаты догазификации, возможность получения льгот и субсидий. Отдельно обсудили правила выбора оборудования и подготовки жилья к подключению.

Летом 2025 года в рамках региональной программы в деревне построили распределительные газопроводы протяженностью шесть километров. В этом году здесь начнутся подключения по президентскому проекту: газовые трубы до участков тех, кто подал заявки, подведут бесплатно.