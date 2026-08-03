Специалисты «Мособлгаза» проведут встречи с жителями Одинцовского округа

Выездные приемы пройдут на этой неделе в нескольких населенных пунктах округа. Граждане смогут получить консультации по вопросам газификации и технического обслуживания оборудования.

Специалисты ответят на вопросы, связанные с подключением домовладений к газораспределительным сетям, заключением договоров, техническим обслуживанием внутридомового и внутриквартирного оборудования, а также разъяснят требования по безопасной эксплуатации приборов.

Первый прием состоится во вторник, 4 августа, с 16:00 до 17:00 в поселке Часцы. Встречу в районе здания администрации проведет газовый участковый Дмитрий Михалев.

В среду, 5 августа, с 16:00 до 17:00 жителей примет Александр Пшеничников. Консультация пройдет в Одинцове по адресу: улица Союзная, дом № 6.

Завершит серию встреч прием в поселке Барвиха. В пятницу, 7 августа, с 12:00 до 12:45 у дома № 34 жителей проконсультирует Сергей Овсянников.