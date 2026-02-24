Специалисты Мособлгаза подключили к газу более 40 домов в деревне Гаврино

Специалисты «Мособлгаза» подключили к сетям еще 42 жилой дом в деревне Гаврино. Работы провели в рамках президентского проект социальной газификации.

Принять участие в программе социальной газификации могут жители Подмосковья из населенных пунктов, вошедших в программу. Для этого нужно проверить статус дома, оформить все необхоидмые документы и подать заявку. Сети проводят до границ земельного участка бесплатно.

«Это значимый шаг к повышению качества жизни местных жителей: теперь у них есть доступ к надежному и экономичному источнику энергии. Программа не только улучшает бытовые условия, но и снижает финансовую нагрузку на семьи — ведь газовое отопление обходится дешевле альтернативных вариантов», — отметили в Мособлгазе.

Узнать больше о программе и проверить своей населенный пункт можно по ссылке.