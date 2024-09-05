Специалисты «Мособлгаза» из Дмитрова проверили 750 метров подземных сетей

Фото: Филиал «Север» АО «Мособлгаз»

Специалисты «Мособлгаза» провели мониторинг 750 метров подземных сетей в Яхроме. Они искали утечки и повреждения металла от коррозии.

Жители Дмитрова все чаще стали выбирать природный сетевой газ, потому что он экономит бюджет, а сотрудники «Мособлгаз» следят за исправностью сетей. Специалисты проводят регулярные проверки индикации подземных газопроводов. Данная система проверяется раз в пять лет.

Такое мероприятие недавно провели в Яхроме. Специалисты осмотрели 750 метров маршрута высокого давления. Они не обнаружили повреждений.

Отметим, если сотрудник находит утечку — бригада раскапывает участок и проверяет состояние газопровода, а служба сварочно-монтажных работ устраняет дефект. Жителей предупреждают: при сильном запахе газа нужно позвонить по телефону 112.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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