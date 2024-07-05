Специалисты «Мособлэнерго» ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Сотрудники «Мособлэнерго» с 15:00 3 июля переведены в режим повышенной готовности. Соответствующее решение было принято из-за резкого ухудшения погодных условий в Московской области.

При введении режима повышенной готовности на дежурство привлекаются 349 бригад, состоящих из 1,4 тысячи работников и 567 единиц специальной техники. Кроме того, в режиме готовности находятся 89 передвижных дизельных электростанций общей мощностью 25 МВт.

Представители «Мособлэнерго» призывают сообщать о случаях нарушения подачи электроэнергии по телефону горячей линии: 8 (495) 99-500-99.

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