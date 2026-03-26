Специалисты Мособлэнерго расчистили охранные зоны ЛЭП в Егорьевске и Красногорске

В текущем году специалисты компании «Мособлэнерго» провели работы по расчистке охранных зон воздушных линий электропередачи в Московской области.

На Выгонной улице в Егорьевске была расчищена зона воздушной линии ВЛ-6 кВ. Эта линия проходит от трансформаторной подстанции ТП-11 до ТП-167 и питает около 600 частных домовладений. Общая площадь расчистки составила 0,68 га.

Также была выполнена опиловка в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ в микрорайоне Опалиха Красногорска. Данная линия расположена от трансформаторной подстанции ТП-13566 и питает более 150 домовладений. Площадь опиловки составила 0,33 га.

Общая площадь расчистки линий от древесно-кустарниковой растительности в городском округе Красногорск и муниципальном округе Егорьевск составила 1,02 га. Работы повысили надежность энергоснабжения потребителей, запитанных от данных воздушных линий.

Расчистка и опиловка деревьев производятся в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.09.2009 № 160.