«Мособлэнерго» провело профориентационные встречи в колледжах Подмосковья

Представители АО «Мособлэнерго» активно участвуют в профориентационных мероприятиях в образовательных учреждениях Московской области. В конце апреля специалисты компании провели шесть таких встреч в рамках реализации Федерального проекта «Профессионалитет».

Мероприятия прошли в школах Серпухова, Воскресенска, Коломны и Ступино, а также в нескольких колледжах и техникумах региона. На встречах энергетики рассказывали о своей компании, одной из крупнейших на рынке труда Московской области, и о возможностях целевого обучения, производственной практики и дальнейшего трудоустройства.

Работники Красногорского филиала организовали выезд в ГБПОУ МО «Колледж „Подмосковье“» в городе Клин. Там учащиеся школ смогли ознакомиться со специальностями, по которым проводится обучение в колледже, поучаствовать в мастер-классах и узнать о возможности трудоустройства в компанию после окончания учебы.

Специалисты Павлово-Посадского филиала посетили ГБПОУ МО «Электростальский колледж», где рассказали ребятам о деятельности компании и возможностях профессиональной реализации в энергетической отрасли. Будущие студенты получили информацию о мерах поддержки молодых специалистов в «Мособлэнерго».