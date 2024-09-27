Специалисты «Мособлэнерго» отремонтировали 68 подстанций с начала года

Сотрудники АО «Мособлэнерго» завершили строительство и реконструкцию 68 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов с начала 2024 года. Работы существенно повысили надежность электроснабжения жителей Подмосковья. В рамках этой программы также отремонтировали оборудование на 103 электроустановках.

К примеру, ремонт трансформаторной подстанции № 451 на проспекте Ленина в Балашихе оказал положительное влияние на электроснабжение лицея, травматологического отделения Балашихинской областной больницы и нескольких многоквартирных домов. В процессе работ заменили электрооборудование в распределительных устройствах РУ-6 кВ, а вертикальные сборки 6 кВ заменили на камеры КСО с выключателями нагрузки.

В рамках замены оборудования на трансформаторной подстанции № 702 на улице Рабочей установили четыре ячейки КСО-399, что улучшило электроснабжение более чем пяти тысяч жителей поселка Мещерское городского округа Чехов. От этой подстанции получают электроэнергию 16 многоквартирных домов, несколько десятков индивидуальных строений, магазины и система уличного освещения.

До конца года энергетики планируют выполнить ремонт оборудования на 14 объектах в Раменском, Солнечногорске, Химках, Истре, Клину, Богородском и Балашихе. В поселке Пески городского округа Коломна установят реклоузер на воздушной линии электропередачи 10 кВ. Это коммутирующее устройство предназначено для автоматического секционирования и локализации поврежденных участков сети.

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