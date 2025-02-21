Специалисты «Мособлэнерго» обеспечили техприсоединение котельных в Одинцове

Подмосковная электросетевая компания «Мособлэнерго» обеспечила технологическое присоединение 10 котельных региона за январь и февраль этого года. Мероприятия по подключению котельной завершились и в Одинцовском округе.

Компания «Мособлэнерго» уделяет ключевое внимание мероприятиям по обеспечению надежным электроснабжением объектов жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья. Это важная часть модернизации коммунального хозяйства.

«Это один из факторов, от которых зависит качественная работа котельных, центральных тепловых пунктов, канализационных насосных станций, очистных сооружений и других объектов жизнеобеспечения населения. В рамках этой работы энергетики строят, реконструируют, ремонтируют трансформаторные подстанции и линии электропередачи, увеличивают мощность уже работающих электроустановок», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Также в этом году «Мособлэнерго» продолжит работу по модернизации объектов электроэнергетики для технологического присоединения котельных и других объектов жилищно-коммунального хозяйства. По итогам прошлого года «Мособлэнерго» выполнило технологическое присоединение 76 социально значимых объектов Подмосковья. Организации сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства получили надежное и качественное электроснабжение от сетей компании.