Специалисты Московского завода смазочных материалов представили интерактивный экоспектакль для школьников Фрязина

Волонтеры «Газпромнефть — смазочные материалы» провели урок экологического просвещения для школьников Московской области. Сотрудники представили авторскую театрализованную постановку о сохранении окружающей среды. Мероприятие прошло в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Интерактивный экоспектакль для юных жителей Фрязино разработали и организовали сотрудники Московского завода смазочных материалов. В игровой форме они познакомили детей с флорой и фауной региона, а также рассказали о правилах поведения, которые помогают заботиться о природе родного края.

Спектакль стал новым этапом образовательного проекта по экологическому просвещению детей школьного возраста, который реализует «Газпромнефть-СМ» в Подмосковье и Омске. Специалисты проводят уроки орнитологии и образовательные семинары, а также творческие мастер-классы по изготовлению поделок из экологичных материалов.

«Воспитание культуры ответственного и бережного отношения к природе у детей и взрослых — важное направление социальных проектов „Газпромнефть-СМ“. Наши волонтеры используют современные и творческие форматы: экоспектакль — отличный пример нестандартного и креативного подхода команды. Благодаря инициативе и неравнодушию сотрудников акции становятся с каждым годом масштабнее и вовлекают все больше местных жителей и партнеров», — отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».

Экологическое просвещение — неотъемлемая часть формирования культуры и мировоззрения будущих поколений, подчеркнула Юлия Шувалова, заместитель главы городского округа Фрязино: именно оно помогает понять собственную роль в сохранении природы.

«Сотрудники „Газпромнефть-СМ“ ежегодно организуют в городском округе Фрязино масштабные субботники, а также проводят для наших детей интересные и полезные экоакции и мероприятия. Это важный вклад как в продвижение философии бережного отношения к окружающей среде, так и создание здоровых экопривычек с раннего возраста», — заявила Юлия Шувалова.

Постановка состоялась во Фрязинской детской школе искусств, где ранее при поддержке компании был открыт новый концертный зал.