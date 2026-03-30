Специалисты Мосавтодора восстановили работу светофоров на 11 дорогах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора завершили ремонт светофорных объектов на 11 региональных дорогах в девяти городских и муниципальных округах Московской области, сообщили в Минтрансе региона.

Починили транспортные светофоры на следующих объектах: * улица Профессиональная в Дмитрове; * улица Полиграфистов в Чехове; * улицы Клемента Готвальда и Кирова в Подольске; * улица Ленина в Лобне; * улица Советская в Балашихе; * 32-й километр Волоколамского шоссе в поселке городского типа Нахабино городского округа Красногорск; * Осташковское шоссе в деревне Болтино городского округа Мытищи; * деревня Раздоры Одинцовского округа; * проспект Пацаева в Долгопрудном.

Кроме того, в Долгопрудном на Лихачевском проспекте специалисты отремонтировали вызывную кнопку пешеходного светофора, чтобы обеспечить комфорт и безопасность пешеходов.

В ведомстве подчеркнули, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. Особое внимание уделяется нормативному состоянию дорожных элементов, влияющих на безопасность движения: светофоров, ограждений, линий освещения, знаков и искусственных неровностей.

