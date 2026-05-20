Специалисты Мосавтодора отремонтировали знаки на дорогах в 11 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора завершили работы по ремонту дорожных знаков в 11 округах Московской области. Как сообщили в Минтрансе региона, знаки привели в нормативное состояние на 13 региональных дорогах.

Для обеспечения комфорта и безопасности участников дорожного движения были проведены работы в восьми городах: на улице Объездной в Талдоме, на улице Клемента Готвальда в Подольске, на улице Солнцева в Рузе, на улице Заречной в Ивантеевке, на улице Текстильной в Лобне, на улице Гагарина в Жуковском, на улице Текстилей в Ногинске и на улице Железнодорожной в Электроуглях.

Кроме того, ремонт дорожных знаков был выполнен в Богородском округе в деревне Молзино на улице Советской, на улице Центральной в деревне Юдино городского округа Мытищи, на улице Р. И. Ракова в деревне Михайловка городского округа Серпухов, а также на Каширском шоссе — на 59-м километре в Домодедове и на 87-м километре в Ступине.

