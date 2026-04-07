Специалисты Мосавтодора отремонтировали освещение на дорогах Подмосковья

На прошлой неделе сотрудники Мосавтодора восстановили работу 14 линий освещения в 11 городских и муниципальных округах, как сообщили в Минтрансе Московской области.

Были проведены ремонтные работы на десяти региональных дорогах в черте городов, включая улицы Чкалова, Набережную Циолковского и Дугина в Жуковском, Октябрьский проспект в Люберцах, улицу Транспортную в Реутове, а также другие значимые транспортные артерии в Долгопрудном, Ивантеевке, Ликино-Дулеве и Подольске.

Кроме того, специалисты устранили неполадки с линиями наружного освещения в четырех малых населенных пунктах: в деревне Ларево городского округа Мытищи, в деревне Клементьево Можайского городского округа, в поселке городского типа Отрадное городского округа Красногорск и в деревне Панкратовская городского округа Егорьевск.

Освещенность дорог играет ключевую роль в обеспечении безопасности участников дорожного движения. Специалисты Мосавтодора регулярно проверяют состояние региональных дорог и, обнаруживая неисправности, оперативно проводят необходимые ремонтные работы.

