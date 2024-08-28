Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали остановки в 9 городских округах

С целью повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта были отремонтированы остановки на улице Дорожной в поселке совхоза Останкино Дмитровского округа, на улице Центральной в селе Юрасово Воскресенского округа, а также на улице Центральной в деревне Покровское Истринского округа.

Работы также прошли на улице Магистральной в Старой Купавне Богородского округа, на улице Чугунова в Раменском, на улице Заводской в поселке Свердловский Лосино-Петровского округа и на Пятницком шоссе рядом с деревней Полейжайки в Солнечногорске.

В Ленинском округе обновили павильоны на Зеленом шоссе в Горках Ленинских и на улице Газовиков в поселке Развилка. Также завершились работы в Красногорске на улице Карбышева и на 1-й Волоколамской улице в поселке Нахабино.

В Минтрансе подчеркнули, что обследование дорожной сети проходит еженедельно. В рамках таких проверок специалисты внимательно изучают состояние остановочных пунктов, дорожных знаков, ограждений, систем освещения и светофоров. Специалисты незамедлительно проводят работы на объектах инфраструктуры.

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