Специалисты Мосавтодора отремонтировали ограждения на дорогах Подмосковья

Дорожные службы Мосавтодора завершили ремонт ограждений на региональных дорогах в одиннадцати округах Московской области, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы прошли в восьми городах: на Носовихинском шоссе в микрорайоне Салтыковка в Балашихе, на улице Парковой в Лыткарине, на улице Фрунзе в Павловском Посаде, на Старошереметьевском шоссе в Химках, на Пролетарском проспекте в Щелково, на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, на улице Московской в микрорайоне Львовский в Подольске и на проспекте Конструктора Селезнева в Дубне.

Также ремонт затронул улицы Институтскую в поселке городского типа Нахабина городского округа Красногорск, Дорожную в поселке Первомайский городского округа Коломна и дорогу в деревне Сухарево городского округа Мытищи.

Представители ведомства подчеркнули, что дорожная сеть регулярно подвергается осмотру, а специалисты внимательно следят за состоянием дорог, тротуаров, остановок, дорожных знаков и светофоров.

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