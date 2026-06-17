Специалисты Мосавтодора отремонтировали ограждения еще на 10 дорогах Подмосковья

За минувшую неделю специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений на десяти региональных дорогах в девяти округах Подмосковья, сообщили в Минтрансе области.

Работы были выполнены на центральных улицах в пяти городах: на улице Гагарина в Жуковском, на Советской в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, на улице Ильича в Ногинске, на Батарейной в Лобне и на Московской во Фрязине.

Кроме того, ремонтные бригады работали в Раменском округе — на Луговой в деревне Осеченки и на Гагарина в Кузнецово. Также ограждения привели в порядок на 35-м километре Волоколамского шоссе в Истре, на 56-м километре Каширского шоссе в Домодедове и на Восточной в поселке Тучково Рузского округа.

В ведомстве пояснили, что тросовые ограждения устанавливают по оси дороги для разделения транспортных потоков, барьерные — вдоль дорог для снижения риска съезда с проезжей части и разделения многополосных дорог, а пешеходные — на участках с высоким риском выхода пешеходов на дорогу.