Специалисты Мосавтодора отремонтировали линии освещения на 17 дорогах Подмосковья

За прошедшую неделю специалисты Мосавтодора провели восстановительные работы на линиях наружного освещения вдоль 17 региональных дорог в восьми муниципалитетах Московской области, сообщили в региональном Минтрансе.

Для обеспечения комфорта и безопасности участников дорожного движения были выполнены работы в следующих населенных пунктах:

* В Жуковском — на Речном проезде и улицах Гагарина, Чкалова и Дугина. * Во Фрязине — на улице Полевой. * В Луховицах — на улице Пушкина. * В Подольске — на проспекте Ленина и улице 43-й Армии. * В Егорьевске — на улице Профсоюзной.

Также в Егорьевске было восстановлено освещение на улице 1 Мая в деревне Михали и на дорогах в деревне Панкратовская и в селе Бутово.

Кроме того, ремонтные работы были проведены в деревнях Лешково (Истра), Большие Жеребцы (Щелково) и Щельпино, Субботино, Ратмирово (Воскресенск).

