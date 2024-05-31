Специалисты МОНИКИ провели мастер-класс для будущих хирургов в Мытищах

Фото: МОНИКИ им. Владимирского

Врачи отделения хирургии сосудов и ишемической болезни сердца МОНИКИ имени Владимирского провели мастер-класс в Государственном университете просвещения в Мытищах. Студентам показали, как накладывать микрососудистые швы при операциях аортокоронарного шунтирования.

По словам руководителя отделения хирургии сосудов и ИБС Романа Ларькова, эта работа — ювелирная и требует от хирурга крайне высокого профессионализма, большого опыта и высокой точности.

«Такой мастер-класс позволяет студентам познакомиться с этой хирургической манипуляцией, узнать возможные трудности, связанные с ее выполнением, и приемы, позволяющие не допустить ошибок при наложении различных видов анастомозов с коронарными артериями», — рассказал Ларьков.

Мастер-класс провели в преддверии олимпиады по хирургии среди студентов медицинских факультетов.

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