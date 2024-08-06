Специалисты МОНИИАГ внедрили практику телемедицинских консультаций врачей

Фото: ГБУЗ МО МОНИИАГ им. В.И.Краснопольского

Телемедицинские консультации для врачей родовспомогательных учреждений активно внедряются в Подмосковье. Теперь с помощью современных технологий собрать консилиум по ведению сложного пациента стало гораздо проще.

Подобные консультации проводят и врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени Краснопольского.

«Специалистами МОНИИАГ проводятся телемедицинские консультации в системе „врач-врач“ по вопросам ведения беременности, проблемам невынашивания, репродуктивного здоровья, хирургического лечения гинекологических заболеваний, а также детской гинекологии и вакцинации от ВПЧ», — рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

Он добавил, что возможность обмена информацией между врачами лечебных учреждений востребована не только подмосковными врачами, но и специалистами из других регионов России.

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