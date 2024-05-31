Специалисты МОДКТОБ приняли участие в XV съезде травматологов Подмосковья
Врачи МОДКТОБ приняли участие в XV съезде травматологов и ортопедов Московской области. Главными темами докладов стали особенности оказания медицинской помощи детям с врожденными укорачивающими аномалиями развития нижних конечностей, а также их причины.
«Такие мероприятия — отличная возможность обсудить с коллегами современные тенденции в профессии, отследить новые технологии, новые возможности и новые изобретения», — рассказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Он добавил, что вовлеченность специалистов в профессиональные современные реалии — одна из важнейших составляющих повышения качества оказания медицинской помощи.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.
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