Специалисты мобильного фельдшерского пункта проведут приемы в Одинцове

Летом специалисты мобильного фельдшерско-акушерского пункта Одинцовской областной больницы проводят на территории муниципалитета регулярные выездные приемы. Мероприятия запланированы для увеличения охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами. Приемы пройдут 26 и 27 июня на улице Интернациональной в Одинцове.

На диспансерном осмотре пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное давление, сдать общий биохимический анализ крови. Также на приеме осуществляется запись на флюорографию и маммографию в ближайшие структурные подразделения Одинцовской больницы. При наличии показаний пациентов записывают к узким специалистам в поликлиники округа.

Кроме того, 9 августа с 10:00 до 13:00 мобильный фельдшерско-акушерский пункт будет принимать пациентов в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха.