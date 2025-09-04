Специалисты мобильного фельдшерско-акушерского пункта проведут приемы в Одинцове

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт Одинцовской областной больницы делает медицинское обслуживание доступным даже для отдаленных населенных пунктах. В ближайшее время пройти медицинское обслуживание в пункте смогут жители Аксиньино (9 и 12 сентября), Хлюпино (16 и 19 сентября) Гарь-Покровское (23 и 26 сентября).

На базе мобильного пункта взрослое население, прикрепленное к Одинцовской областной больнице, может пройти диспансерное обследование и профилактический медосмотр. Для этого при себе необходимо иметь паспорт, страховой номер индивидуального лицевого счета и полис обязательного медицинского страхования.

Дополнительная возможность — вакцинация от сезонного гриппа. В наличии у медиков вакцины «Флю-М» и «Совигрипп». Предварительная запись не требуется. Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр проходят строго натощак.