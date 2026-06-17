Специалисты Минтранса Подмосковья отремонтировали еще 9 «лежачих полицейских»

За прошедшую неделю сотрудники Минтранса Подмосковья провели работы по ремонту десяти искусственных неровностей на региональных дорогах в восьми округах. Об этом сообщили в министерстве.

«Лежачие полицейские» устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках рядом с социально значимыми объектами и в местах, где часто фиксируются превышения скоростного режима, например, на нерегулируемых перекрестках.

Среди отремонтированных — искусственные неровности на улицах Московской во Фрязине, Октябрьской в Пушкино, Кирова в Красногорске, Стеклозаводской в Солнечногорске, Астахова в Коломне, а также на улицах Высотной и Академика Доллежаля в Подольске.

Кроме того, работы были проведены на улице Лермонтова в селе Ершово Одинцовского округа, на Советской улице в микрорайоне Железнодорожный и на Носовихинском шоссе в деревне Черное городского округа Балашиха.