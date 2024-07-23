Специалисты Минсельхоза рассказали об опасных для кошек и собак растениях

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области предостерегли дачников от разведения растений, опасных для домашних животных. Не стоит сажать ирисы, нарциссы, пионы, люпины, гиацинты и хризантемы.

Как пояснили в ведомстве, у собак и кошек эти цветы могут вызвать серьезное кишечное расстройство. Также стоит закрыть для питомцев доступ к гортензиям, сирени и ландышам, так как ягоды последних могут быть особенно ядовиты.

«Среди запрещенных растений для животных также первоцветы и цикламены, содержащие вещество, способное вызвать ожог слизистой. Опасно содержать животных рядом с азалиями, так как это может привести к серьезным нарушениям работы сердца и центральной нервной системы», — добавили в Министерстве.

Симптомами отравления являются рвота, диарея, обильное слюноотделение и учащенное дыхание, вялость, апатия или возбуждение питомца. В случае подозрения на отравление растениями, необходимо немедленно обратиться в ветеринарную клинику.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Ничего не предвещало беды. Разбившаяся на байке МотоТаня общалась с отцом перед смертью

Женские деньги Харрис. Кто лоббирует замену Байдена

«Дети с ней». Органы опеки на Урале вернули сына пытавшейся задушить его матери

Маразм по-американски: старикам там место

Ненужная война и бешеный кролик. По чьим стопам пошел Джо Байден

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте